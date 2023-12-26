أمير منطقة القصيم يتسلّم التقرير الختامي لكرنفال بريدة للتمور

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , التقرير الختامي لكرنفال بريدة للتمور لعام 1445 هـ، كما كرم سموه شركاء النجاح واللجان العاملة بالكرنفال.

جاء ذلك خلال استقباله في الإمارة اليوم، مسؤولي الجهات الحكومية ، ولجان كرنفال بريدة للتمور ومسوقي التمور.

وأشاد سموه بما اطلع عليه خلال التقرير من أرقام وإنجازات تحققت في كرنفال تمور بريدة لعام 1445 ، منوهاً بما حققه الكرنفال من نتائج ليست محلياً فحسب بل عالمياً ، مؤكداً أهمية مواصلة هذا النجاح ومواصلة تسويق وعرض هذا المنتج الاقتصادي الوطني المهم في المنطقة والمملكة وعلى مستوى العالم، وتسهيل عمليات البيع والتسويق المحلي والعالمي للتمور.

واستمع أمير القصيم لشرحٍ من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، عن مجمل ما تحقق من نتائج وكمية التمور المباعة بالكرنفال التي بلغت 114663 طنا ، ومتوسط أسعارها بالإضافة إلى دخول أكثر من 106452 عربة محملة بأكثر من 35 مليون عبوة تمور، ومبيعات بلغت 3,2 مليارات ريال.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه من الرئيس التنفيذي الدكتور خالد النقيدان التقرير الختامي لكرنفال بريدة التمور ، الذي تضمن العديد من الأرقام والإحصاءات المرتبطة بالكرنفال ، مبديا تقديره للجهود المبذولة في الكرنفال.