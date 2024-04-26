أمير منطقة القصيم يرفع التهنئة للقيادة على ما تحقق من إنجازات ومستهدفات لرؤية السعودية 2030 خلال 8 أعوام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي تحققت للرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بأن رؤية المملكة 2030 منذ أن انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم وإشراف مباشر من عرّاب الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وهي تمضي نحو مستهدفاتها بخطى حثيثة، لترسم مستقبل مضيء ومشرق للوطن الغالي، بركائزها ومحاورها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر و وطن طموح.

وأوضح سموه بأنه وتزامنًا مع العام الثامن لإطلاق رؤية المملكة الطموحة, كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، بأنها مكتملة وتسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ243 مؤشرًا، حقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024/ 2025، وهذا بفضل من الله يعكس الاهتمام والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، لتشهد المملكة مع هذه المنجزات العظيمة نموًا تاريخيًا غير مسبوق، يحقق مستهدفات الرؤية الطموحة لبناء مستقبل الأجيال في الوطن الغالي وتحسين جودة الحياة، في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم سمو أمير منطقة القصيم تصريحه، بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مهندس الرؤية وقائدها، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والعزة والاستقرار وأن يرزقنا شكر نعمته.