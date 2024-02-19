أمير منطقة القصيم يستقبل الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن عبدالرحمن القحيز.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني لأبحاث الشباب من خلال إجراء الدراسات التي تدعم الشباب ، باعتبارها أهم القوى البشرية، وتمثل نقطة الانطلاق لكثير من البرامج التنموية والاجتماعية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيداً بالتعاون المثمر مع المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود ، بما يحقق الأهداف المنشودة لدعم شباب المنطقة.

من جانبه، أعرب الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه بجميع البرامج المرتبطة بالشباب ، مشيراً إلى أن المركز حريص على الإسهام الفاعل في الأبحاث، وتقديم الاستشارات العلمية والبحثية ، والعمل على الرقي بمستوى الشباب للمشاركة بفعالية في مجالات التنمية المختلفة.