أمير منطقة القصيم يشهد استعراض المنجزات المتحققة للقطاعات الحكومية بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما يتم تخصيصه من ميزانيات بأرقام كبيرة لاستمرار التنمية في كافة أرجاء الوطن دليل قاطع على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بالمواطن السعودي وما يواكب طموحات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية المسائية لسمو أمير منطقة القصيم أمس الثلاثاء، بعنوان :(شواهد ومنجزات)، التي استعرضت المنجزات المتحققة للقطاعات الحكومية بالمنطقة، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين والأهالي بالمنطقة، بقصر التوحيد ببريدة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن الفضل لله سبحانه وتعالى الذي أنعم على هذه البلاد بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ وننفذ توجيهاتهم لتحقيق هذه المنجزات العظيمة لخدمة الوطن والمواطن.

وقال سموه : أشكر وأشيد بجميع زملائي في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذين ساهموا بشكل كبير للوصول إلى نتائج تنموية متميزة في هذه المنطقة و يشكلون فريق شركاء النجاح والمنجزات الكبيرة، والمسؤول بمفرده لا يمكن أن يقوم بمنجزات مشرفة مثل هذه لولا فضل الله ثم التعاون المثمر وإخلاص الجميع لخدمة الوطن بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة.

وعدّ سموه المنجزات التي تحققت مفخرة لكل مسؤول ومواطن وما تحققه هذه المنظومة الإدارية المتميزة لخدمة المنطقة مكملة للتنمية في عموم أرجاء الوطن.

وشهدت الجلسة مشاركات 9 قطاعات حكومية، حيث ذكر في البداية عميد عمادة الجودة والتطوير بجامعة القصيم الدكتور عبدالله الجهني أن جامعة القصيم شهدت خلال 21 عاماً توسعاً في أعداد الكليات التي بلغت 38 كلية بجميع مدن ومحافظات المنطقة والتوسع بالتخصصات ليشمل 24 برنامجاً أكاديمياً.

وبيّن الجهني أن الجامعة أصبحت وجهة رئيسة لطالبي التعليم العالي الذي أسهم في ارتفاع عدد الخريجين والخريجات وتغطية احتياج سوق العمل، مشيراً إلى أن المشاريع المنجزة 221 مشروعاً في حين استغنت الجامعة عن كافة المباني المستأجرة، بالإضافة إلى وجود مدينة طبية والمستشفى البيطري الجامعي، كما أن الجامعة حرصت على تعزيز البحوث العلمية حيث بلغ عدد المراكز 6 مراكز بحثية، وتحقيق الجامعة الاعتماد المؤسسي عبر 15 اعتماداً برامجياً دولياً، و 50 اعتماداً برامجياً وطنياً.

بدوره تطرّق أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، إلى رحلة 5 سنوات من الإنجاز، التي كان لدعم سمو أمير منطقة القصيم الدور الكبير في تسهيل الخدمات وتنفيذ عدة مشاريع تنموية من بينها مشاريع المباني التي بلغت 643 مليون، ومشاريع تصريف السيول الذي يعد من أكبر المشاريع بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال بطول 389 كيلواً، مشيراً إلى جهود الأمانة في تأهيل وصيانة الطرق بتكلفة 734 مليون ريال، وأكثر من 246 مليون لصيانة الحدائق، في حين شهدت إيرادات الأمانة ارتفاعاً بنسبة 168٪، وبلغت نسبة التوطين 67٪، وتنفيذ أكثر من مليون زيارة رقابية.

ونوّه مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني، بمتابعة سمو أمير القصيم، لجهود القطاع الأمني، مستعرضاً ما تحقق لشرطة المنطقة في البعد التقني والرقمي، وتطوير وتحسين المقرات الأمنية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والمشاركات المجتمعية، واستحداث وتدشين مبنى الأدلة الجنائية، وتدشين مبنى إدارة دوريات الأمن، واستحداث مبنى شرطة عنيزة الجديد، وتدشين مبنى القوة الخاصة لأمن الطرق.

من جانبه، تحدث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، عن ما تحقق من جهود للجنة العليا للبيئة التي تم إنشاؤها بجميع المحافظات، لتنسيق العمل البيئي وتعزيز التعاون في هذا المجال, مشيراً إلى توجيه سمو أمير القصيم بإنشاء رابطة أصدقاء البيئة حرصاً على جمع الروابط البيئية، وإطلاق مبادرة أرض القصيم خضراء التي بلغ عدد ماتمت زراعته 2 مليون شجرة، وإقامة منتزه واحة بريدة ويستهدف زراعة مليون شجرة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه بمساحة 30 مليون م2.

وأشار مدير القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالمحسن الفريحي، أن ما شهدته المنطقة من مشاريع المياه، أسهم في زيادة كميات المياه إلى 500 مليون لتر مكعب يضخ لمنازل المواطنين.

كما استعرض مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، مؤشرات المقاييس الدولية لمخرجات التعليم، التي شهدت نمواً في تعليم القصيم مقارنة بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت تنفيذ مشاريع المراكز العلمية للموهوبين والموهوبات، بتكلفة 24 مليون ريال بطاقة استيعابية 4500 موهوب وموهوبة، وتنفيذ مشروع لطلاب التربية الخاصة وهو مشروع عبدالإله العثيم بتكلفة 22 مليون، ومركز التطوير المهني ويهدف إلى تأهيل 2700 معلم، وتستهدف 24 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تميز المنطقة بمشاريع الأوقاف التعليمية التي يبلغ عددها 21 مشروعاً بتكلفة 192 مليون يخدم 12 ألف طالب وطالبة.

وأفاد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة أن منطقة القصيم تزخر بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة التي يزيد عددها عن 1000 منشأة صحية، وتطرق إلى برامج التحول الصحي لرؤية المملكة 2030، وإطلاق المديرية العامة للشؤون الصحية وحصول المنطقة أسبقية التميز في جوائز وزارة الصحة كبرنامج ” أداء الصحة” وبرنامج “وازن وإحسان” ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمنطقة القصيم بلغ 5 ملايين مستفيد خلال العام الماضي في حين تم تنفيذ 102 مشروع بتكلفة تبلغ 995 مليون ريال.

ولفت مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد إلى استفادة 31 ألف مستفيد من العقود الإسكانية بالمنطقة تراوحت ما بين الوحدات الجاهزة والبيع على الخارطة ومنتج أرض وقرض، كما تجاوز عدد الأراضي المجانية 5 آلاف أرض وعدد مشاريع الإسكان 24 مشروعاً تحقق 1400 وحدة سكنية تقريباً.

وبيّن مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقصيم المهندس عبدالعزيز الراضي، أن فرع الوزارة بالمنطقة شهد خلال 5 سنوات تنفيذ مشاريع بطول 900 كم 2 وتنفيذ 22 تقاطعاً، بالإضافة إلى الجسور العلوية بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال.