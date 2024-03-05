أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين 6 جهات بمحافظة عنيزة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، توقيع شراكات بين الجمعية التعاونية السياحية بمحافظة عنيزة والكلية التقنية للسياحة والفندقة والكلية التقنية للبنات بالمحافظة , وناديي النجمة والعربي , وجمعية غضا البيئية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم, محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وعددا من مسؤولي الجهات بالمحافظة.

وبارك سموه توقيع الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون ودعم أطر التفاهم المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات المستفيدة من الاتفاقيات لتحقيق التكامل والتعاون الأهداف المرجوة، مشيداً بمضامين الاتفاقيات التي سيكون لها بعداً إيجابياً على مستهدفات التنمية المجتمعية وعقد البرامج التدريبية لجميع الفئات المستفيدة من الجهات المعنية بالاتفاقيات.

مما يذكر أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستهدفة وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية وتبادل الخبرات بما ينعكس على تطوير الأداء ودعم البرامج التي تسهم في تمكين المجتمع.