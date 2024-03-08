أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لزوار المدينة المنورة القادمين عبر المنفذ الجوي خلال شهر رمضان المُقبل، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أهمية تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل الإمكانيات التي هيأتها حكومة المملكة انطلاقاً من واجبها في رعاية الحرمين الشريفين وشرف خدمة قاصديهما، مشيداً بدور الكفاءات البشرية في مطار المدينة المنورة الدولي في تيسير إجراءات الوصول والتفويج وتقديم الخدمات المتكاملة للزوار بما يحقق أقصى درجات الراحة التي تمكن الزائر من تأدية عبادته في أجواء مفعمة بالطمأنينة والسكينة.

واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الخدمات المقدمة عبر منصات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والخدمات الجمركية ونقل الأمتعة ومكاتب وزارة الحج والعمرة ومركز الرعاية الصحية والجهات ذات العلاقة بأعمال موسم العمرة والتي تعمل على رفع مستوى الجاهزية لتجويد الخدمة في مجمع صالات الوصول والمغادرة بالمطار، كما استمع إلى شرحٍ موجز عن المؤشرات التشغيلية لحركة المطار خلال شهر يناير الماضي 2024، حيث بلغ عدد الرحلات أكثر من 5800 رحلة، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين أكثر من 1 مليون مسافر.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية، وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد بن سالم التوم، ومدير جوازات المنطقة العميد عبد الرحمن البلوي، وقائد وحدة شرطة أمن وحماية المطار العميد فهد المطيري، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة عبدالرحمن الحربي، ومدير عام خدمات الزوار بوكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة بالمنطقة راكان السباعي، ومدير سلطة المطار عادل عالوه، والرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات سفيان عبدالسلام، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.