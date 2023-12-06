أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل جمعية “فزعة” بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل جمعية تطوع الخيرية “فزعة” بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، الموافق 5 ديسمبر، وذلك في مقر غرفة المدينة المنورة.

وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي، ثم تُليت آيات من القرآن الكريم، إثر ذلك ألقى المدير التنفيذي للجمعية نادر العذيبي، كلمة الحفل الافتتاحية، قدّم فيها شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة، على رعايته ودعم سموه لأنشطة وفعاليات الجمعية التي تُقدّم في خدمة الوطن بالإضافة إلى جهود المتطوعين والمتطوعات في الأعمال التي تُبرز دور العمل الجماعي التطوعي بالمدينة المنورة.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية بعض الإحصائيات لأعمال المتطوعين خلال العام 2023 والتي شملت 4.817 متطوعاً ومتطوعة وبلغ مجموع الساعات التطوعية أكثر من 492 ألف ساعة تطوعية فيما بلغت نسبة الرضا عن الأعمال التطوعية حوالي 98٪ وحققت عوائد اقتصادية تجاوزت أكثر من 1.1 مليون ريال.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت منذ تأسيسها في طرح أكثر من 1960 فرصة تطوعية، وبلغ مجموع المشاركين أكثر من 43 ألف متطوع ومتطوعة بإجمالي 9.1 ملايين ساعة تطوعية وكان العائد الاقتصادي من الأعمال والأنشطة التطوعية أكثر من 562 مليون ريال.

عقب ذلك، شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يستعرض جانباً من إنجازات الجمعية في المدينة المنورة، تلاه عرض مسرحي عن أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو الأمير سعود بن خالد بن فيصل، العديد من المتطوعين وشُركاء الجمعية في نشاطاتها التطوعية ومُبادراتها المُجتمعية.