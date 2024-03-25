أمير منطقة المدينة المنورة يرفع الشكر للقيادة على التبرع السخي لحملة جود المناطق

المناطق_المدينة المنورة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تبرعهما السخي بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان.

وأشار سموه إلى أن ذلك الدعم يأتي امتداداً لعطاء القيادة الرشيدة لتوفير المسكن للأسر الأشد حاجة على مستوى مناطق المملكة، وتعزيزاً لدور الدولة في دعم ورعاية الأسر المحتاجة والعناية بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم، وتأكيداً على تعزيز اللحمة الوطنية والدعوة إلى المساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن للوصول إلى ذلك الهدف السامي النبيل في وطن الخير والعطاء.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.