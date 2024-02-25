أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة وادي الفرع ومركز اليتمة

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قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بزيارة تفقدية إلى محافظة وادي الفرع، ومركز اليتمة، وذلك في إطار جولات سموه للاطلاع على الخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار المحافظة والاطمئنان على شؤون المواطنين فيها.

وخلال الجولة، دشّن الأمير سلمان بن سلطان، المبنى الجديد لمحافظة وادي الفرع، واطّلع على أقسام وإدارات المحافظة وذلك بحضور المحافظ طائع بن سعد المشيطي.

كما رأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة وادي الفرع، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، واطلع خلال الاجتماع على تقرير إدارات وأقسام المحافظة، وأبرز المشروعات القائمة، والاحتياجات المستقبلية لخدمة محافظة وادي الفرع والقرى والمراكز التابعة لها، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وإيصال برامج وخطط التنمية لتشمل المحافظات.

وفي سياق متصل، استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، خلال زيارته إلى محافظة وادي الفرع، شيوخ القبائل وجمعًا من الأهالي ورؤساء المراكز، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وخلال اللقاء، شاهد سموه عرضاً مرئياً عن محافظة وادي الفرع تناول تاريخها، ومراحل تطورها في المجالات التنموية والعمرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى أبرز المشروعات والمعالم الحضارية والتاريخية التي تحتضنها المحافظة.

إثر ذلك، قام أمير منطقة المدينة المنورة بجولة تفقدية في محافظة وادي الفرع، شملت عدداً من المواقع والمعالم والتضاريس الطبيعية المحيطة بها، مستمعاً إلى شرح عن تاريخ المحافظة.

وكان سموه قد زار في وقت سابق، مركز اليتمة، بحضور رئيس المركز سلطان أبو ربعة السهلي، والتقى مديري القطاعات والأجهزة الحكومية في اليتمة، كما قام بجولة تفقدية شملت المعالم الرئيسية بالمركز، ووقف على المشروعات التطويرية والتنموية الجاري تنفيذها لخدمة السكان والزوار.