أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار”

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‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار المالك، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة.

‎واطلع سموه خلال اللقاء، على تقرير لأبرز منجزات شركة “سار” على مستوى النقل بالقطارات، إلى جانب ملخص لسير العمل، مستمعاً إلى شرح موجز عن الخطوط الحديدية في المملكة والخطط التطويرية لها، واستعرض الأرقام الخاصة بمختلف شبكات الخطوط الحديدية بالمملكة ودور “سار” في خدمة ضيوف الرحمن والمسافرين عبر شبكة قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

‎وأشاد سمو أمير المنطقة بما يحظى به قطاع النقل من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ودور القطاع في تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة.

‎من جانبه نوه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية، بحرص ومتابعة سمو الأمير سلمان بن سلطان، لأعمال الشركة على مستوى منطقة المدينة المنورة.