أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه اليوم ، مدير شركة الاتصالات السعودية STC بالمنطقة المهندس حاتم طاهر.

واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على عرضٍ حول الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي 2023م، كما اُستعرضت أحدث التقنيات في مجال الاتصالات والإنترنت التي تعزز التجربة الرقمية عبر خدمات النطاق العريض للمستفيدين من سكان وزوار المنطقة.

كما تم عرض الخطط المستقبلية التي تسهم في تحسين منظومة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية ودعم مشاريع التحول والتمكين الرقمي بما يتجانس مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، قدّم مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على توجيهاته الكريمة التي تعزز جهود الشركة في توفير الحلول الرقمية المبتكرة وتجويد الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة, وذلك ضمن دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة.