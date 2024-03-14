أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتب سموه في الإمارة، مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة المعيّن حديثًا فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح المحيميد.

ونوّه سموه بمستوى الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للمنظومة العدلية لإرساء مبادئ العدل.

وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الشيخ المحيميد بهذه المناسبة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جهته، قدّم مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعم سموهما وتوجيهاتهما السديدة لتعزيز وتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها المرافق العدلية لسكان وزوار المنطقة.