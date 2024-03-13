أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتب سموه في الإمارة، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز.

واطّلع الأمير سلمان بن سلطان على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام الماضي 1444هـ، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به القوات الخاصة للأمن والحماية ومنسوبيها في حماية المقدرات والمكتسبات الوطنية في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية.

من جهته، قدّم قائد القوات الخاصة للأمن والحماية، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لأعمال القوات الأمنية على مستوى المنطقة وتوجيهاته السديدة لتعزيز أداء تلك للقطاعات في خدمة المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبال قادة القوة الخاصة للأمن والحماية في كل من مشروع البحر الأحمر ومحافظة العُلا ومشروع نيوم ومشروع آمالا.