أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتب سموه في الإمارة، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة عبدالإله بن عبد الرحمن خاشقجي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

وخلال اللقاء، استعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة، تقرير أعمال فرع هيئة التراث بالمنطقة الذي يتضمن نبذة تعريفية عن الهيئة ورؤيتها ورسالتها والمسارات التي يشرف عليها فرع الهيئة ومنجزاته على مستوى المنطقة.

وشاهد سموه عرضًا عن المعلومات الإحصائية حول التراث الثقافي وأداء أعمال الفرع ومؤشرات التشغيل الأساسية خلال العام الماضي، واستعراض المشاريع التراثية وجهود الهيئة في تأهيل وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة.

‏‎من جهته، قدّم مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على اهتمام سموهما بأعمال فرع الهيئة بالمنطقة، ومتابعتهما المستمرة لتعزيز الجهود في العناية بالتراث الوطني.