أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان أسرة الفرشوطي بوفاة وكيل محافظة أملج سابقاً

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك أسرة الفرشوطي بوفاة محمد بن علي الفرشوطي وكيل محافظة أملج سابقاً -رحمه الله-.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب نجل الفقيد عادل الفرشوطي باسمه ونيابة عن أسرتهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على هذه اللفتة غير المستغربة من سموهما التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.