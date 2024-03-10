أمير منطقة تبوك: يوم العلم يعبّر عن قيمته الوطنية ورمزيته ودلالاته

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم العلم.

وقال في تصريح بهذه المناسبة : “نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية، كونه يمثل عمقاً تاريخياً متجذراً في تاريخ هذه الدولة المباركة الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، وكان هذا العلم فيها شاهداً على أمجاد الدولة ونهضتها، وأمجاد من بنوا وأسسوا هذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد , وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- , الذي شهدت فيه المملكة تطورات كثيرة ومتنوعة حققت لها مكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات , وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ” ، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.