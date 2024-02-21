أمير منطقة جازان يطلع على التقرير السنوي لمجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي

المناطق_واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي ، على التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، نائب مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي الدكتور عاصم المدخلي وأعضاء مجلس الجمعية، حيث استمع سموه إلى إيجاز حول كل ما يتعلق بعمل الجمعية واحتياجاتها وما تم تحقيقه من إنجازات .

كما شهد سمو أمير جازان خلال الاستقبال ، توقيع جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي مذكرة شراكة مجتمعية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأخرى مع أمانة منطقة جازان لتعزيز سبل التعاون مع الجهتين.

فيما تم تكريم شركة “مرافق ” لدعم استكمال المرحلة الأولى من مشروع ” حي المودة ” التي توفر ١١٢ وحدة سكنية , ومن المتوقع أن يستفيد منها ألف مواطن، إضافة إلى تكريم أمانة منطقة جازان، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، والداعمين، وذلك نظير جهودهم وتعاونهم مع الجمعية.