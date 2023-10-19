أمير منطقة حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشهيل في وفاة فقيدهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، العزاءَ لأسرة الشهيل في وفاة فقيدهم بدر بن فهد بن إبراهيم الشهيل رحمه الله، أحد منسوبي إمارة المنطقة سابقاً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسمو أمير المنطقة اليوم، مع ابن الفقيد فهد، سائلاً الله بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

وبعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لابن الفقيد وأسرته، داعياً الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهته، أعربَ ابن الفقيد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل، ولسمو نائبه، على تعزيتهما التي خفَّفت مصابهم الأليم، داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثوابَ وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.