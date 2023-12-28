أمير منطقة حائل يرعى حفل جائزة “بصمة” في نسختها السادسة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في منتزه المغواة بحائل أمس، حفل جائزة سموّه “بصمة” في نسختها السادسة ، بحضور أصحاب السمو والمعالي وضيوف الجائزة.

ورفع سمو أمير حائل شكره للقيادة الرشيدة لما تشهده المنطقة من حراك تنمويٍ شامل مكن من وصولها لمستويات متقدمة في برامج جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة في مختلف المجالات الخدمية ومن الجهات المعنية كافة.

وأكد سموه أن جائزة “بصمة” وضعت لتكون مثالاً يقتدى به، من خلال عطاء رائع لأداء أمثل وتميز يحاكي الإبداع لتصبح مبادرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تسعى للريادة على المستوى العالمي في شتى المجالات بكل جدارة وثبات” تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

إثر ذلك دشن سموه مشروع “بهجة” في المنطقة بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني ، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وأمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي ، بحيث يهدف المشروع إلى تحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة وتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، وكذلك تحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان والإسهام في تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.

وأوضح معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مستدامة لتطوير وتنمية المدن، والذي يعد جزءً من تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وتعزيز مشاركة المجتمع وجعل المدن بيئة جاذبة للسكان والزوار.

وأشار معاليه إلى أن أمانة منطقة حائل قامت بتحويل عدد من المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة لتلبية احتياجات المجتمع ، مؤكداً أن أمانة حائل عملت على تحسين البنية التحتية في المنطقة، مما أسهم في رفع جودة الحياة والرفاهية للسكان، مما تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق رؤية مستدامة للمدن والمحافظات.

من جهته أكد أمين منطقة حائل أن الأمانة تعمل على تحقيق مستهدفات مشروع بهجة وفق أعلى المعايير العالمية التي تعمل بها من خلال تطوير أكثر من 30 تدخلاً حضريًا وتأهيل وإنشاء أكثر من 94 حديقة بمساحة إجمالية تزيد عن 900 ألف متر مربع، بأنماط ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية ، وكذلك إقامة مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 440 الف متر مربع ، وإنشاء أكثر من 30 ملعب رياضي وأكثر من 130 منطقة لألعاب الأطفال ، وأكثر من 90 جهاز لياقة، وإقامة 13 نافورة وشلالًا لتعزيز بناء مجتمع حيوي ونشط داخل الأحياء السكنية.

بعد ذلك دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد, حديقة العثيم العلاجية بالشراكة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وجائزة العثيم للتميز ومحفظة استثمارية وقفية باسم صالح علي العثيم بقيمة (50) مليون ريال ومحفظة وقفية باسم الدكتور أحمد بن صالح العثيم لجمعية الإسكان بحائل بقيمة (10) مليون ريال.

بعدها كرّم سمو أمير حائل الفائزين بالجائزة هذا العام ، حيث حقق جائزة بصمة بفرع “بصمة” أمانة منطقة حائل وذلك من خلال مشروع تطوير المنطقة المركزية ومبادرة برنامج جودة الحياة لدعم تطوير المنطقة المركزية ، والعثيم للاستثمار عن مشروع ” العثيم سيتي سنتر” ، وشركة المراعي من خلال مشروع مصنع المراعي للمخبوزات ، كما نال جائزة بصمة بفرع “تميز ” ذهبي رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف وأمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي ، ومدير فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة عبدالرحمن اليحيا ، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مشعل سعود التميمي ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد.

كما نال الجائزة الفضية كل من وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد مهلهل ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عبدالعزيز الغامدي ، وعميد شئون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد المطيِري ، وعميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور هيثم السيف ، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور طلال السيف ، بالإضافة إلى مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود آل علي ، والمشرف على الحدائق والتجميل بأمانة المنطقة المهندس رائد السعيد ، والوكيل المساعد للتشغيل والصيانة بالأمانة المهندس نايف الرشيدي ، والمشرف العام على النظافة بالأمانة الدكتور يوسف النومسي ، وكذلك المشرف على مركز إتمام خالد الجربوع ، ومديرة المكتب التنفيذي بالأمانة أمل العنزي ، ومديرة إدارة الطرح والإعلان في منصة اعتماد ابتسام فهد العلي.

وحصل على جائزة مبادرة “ذهبي ” إمارة المنطقة تسلمها وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ من خلال مبادرة ميثاق و مبادرة عفو ، وجامعة حائل عن ملتقى مانح التنموي الثاني ، و أمانة منطقة حائل من خلال مشروع مركز إتمام الشامل ، وهيئة تطوير منطقة حائل (وحدة المتابعة المناطقية ) وذلك عن برنامج معالجة المشاريع المتعثرة بالمنطقة ، بالإضافة إلى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مشروع حضانة تحسين ، و هيئة التراث فرع حائل عن فعاليات الاحتفاء بموقعي جبة والشويمس والنقوش السعودية ودرب زبيدة، و(مدن) من خلال مشروع المصانع الجاهزة بحائل المدينة الصناعية بحائل ، وتجمع حائل الصحي عن قافلة قلب عبدالعزيز للكشف المبكر عن أمراض القلب ، غرفة حائل عن برنامج تمكن والجمعية السعودية لهواة اللاسلكي عن منارة حائل الفضائية ، وجمعية سفانة للخدمات الطبية عن مشروع تجهيز وحدة الأمير عبدالعزيز بن سعد لغسيل الكلى الدموي للأطفال ، وكذلك جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل عن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب والتأهيل السياحي ، وشركة السليمي المتحدة عن مجموعة مبادرات لعام 2023م ، ومؤسسة حدائق فينا عن مشروع المدينة العمالية الأولى بحائل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مشروع بهجة.

وفي مسار فضي من نفس الجائزة نال كلاً من المهندسة نرمين جازي الركاد وذلك من خلال مشروع التخطيط والاستدامة للقطاعات الغير ربحية ، ومشاري بن عبدالعزيز النشمي عن نادي مرصد مشار الفلكي التاريخي.

وفي جائزة ” إبداع ذهبي” حصل عليها الدكتور إبراهيم الصالح ، والدكتور عبدالعزيز الملق ، والدكتور عبدالله العساف ، والدكتور سلطان ناجي وذلك من خلال مشروع تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار” إخاذ القرار” بهدف ضبط وإدارة التحكم بنظام الطاقة المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة ، و ذعار بن خلف الشمري بعد تحقيق الميدالية الفضية غرب أسيا بالبوتشيا بالأردن ، والمهندس نادر بن سعد الشمري عن مشروع مقهى الأدهم بعقدة ، والدكتور سلطان بن سليمان العنزي بعد حصوله على المركز الأول بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم على مستوى 13 دولة عربية ، وممدوح بن مزاوم الفاضل لتميزه كمرشد سياحي عن النقوش العربية القديمة و الثمودية ، وعلي عبدالوهاب الفايز عن مشروع مطل موقدة حاتم الطائي ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد عن مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب ونمط الحياة ، والجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل عن مهرجان حمضيات حائل ، وعبدالرزاق بن محمد الطريفي عن منتجات عطور وصرار حائل.

وفي الجائزة عطاء ذهبي حصل عليها عبدالله بن صالح العثيم عن مجموعة مساهمات خيرية، وعبدالمحسن بن عبدالله الهريش من خلال مشروع خدمات المواطنين ، وكذلك مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجمي وعائلتهما الخيرية عن مجموعة مساهمات خيرية.

وفي ختام الحفل كرم سموه الرعاة والمساهمين نجاح الحفل.