أمير منطقة عسير يشارك المرابطين على الحد الجنوبي إفطارهم الرمضاني

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى ضباط وأفراد حرس الحدود والقوات المسلحة المرابطين على الشريط الحدودي في محافظة ظهران الجنوب.

وشارك سمو أمير منطقة عسير، المرابطين طعام الإفطار، وأدى صلاة المغرب، في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة، ووقف سموه على الإمكانيات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، للقطاعات العسكرية، ودعمهم بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

كما اطلع سموه على إيجاز بالوضع الأمني على الحدود الجنوبية، والجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن البواسل للدفاع عن الوطن ومقدراته، منوهاً بتضحياتهم التي كان ومازال لأعمالهم البطولية الفضل بعد الله في الدفاع عن الدين والوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعياً الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.