أمير منطقة نجران يدشّن مشاريع صحية وبرامج لتحسين الخدمات بتكلفة تجاوزت 226 مليون ريال

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نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع الصحي وبالخدمات الصحية والطبية في مناطق المملكة كافة بما يخدم المواطن والمقيم، ويسهم في المحافظة على صحة وسلامة الفرد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشينه في مجلسه الأسبوعي اليوم، 12 مشروعاً صحياً، و 10 برامج لتحسين الخدمات بمستشفيات المنطقة بتكلفة تجاوزت 226 مليون ريال، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وشملت المشروعات, إعادة تأهيل مستشفى غرب نجران بسعة 100 سرير في مرحلته الأولى، ومشاريع تطويرية بمستشفى الملك خالد والمراكز التابعة له، ومشروع مبنى الصحة العامة والهيئة الطبية، وتطوير 4 مراكز صحية، ومشاريع تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال، ومساكن مستشفيات الملك خالد، والولادة والأطفال، ومستشفى حبونا، إضافة إلى مشروع تطوير بيئة العمل لعدد من المستشفيات والإدارات بالمنطقة كالشؤون الأكاديمية، ومراقبة التخزين، ومركز الأزمات والكوارث، ومركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب.

كما تضمنت تدشين الملف الإلكتروني لـ 9 مستشفيات و66 مركزاً صحياً، وثلاجة تبريد الأزمات والكوارث بـ34 عيناً، وتطوير عدد من المرافق الصحية بمستشفى غرب نجران، ونظام إنذار وإطفاء الحرائق، ومشاريع تطوير في مجمع إرادة والصحة النفسية، وكذلك مشاريع برامج تحسين الخدمات، وتفعيل عدد من الخدمات الطبية التخصصية بمستشفيات المنطقة تشمل تفعيل تقنية “الرزيوم ” لعلاج تضخم البروستاتا بمستشفى الملك خالد، وخدمة كهربية القلب والتردد الإشعاعي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، إضافة إلى خدمة استبدال مفصل الحوض والركب للكبار بالمستشفى العام، وعيادات التأهيل الطبي في مركز الأورام ومجمع إرادة.

كما تضمنت أيضًا مشروع خدمة مناظير الجهاز الهضمي، وغسيل الكلى “البيرتوني” بمستشفى نجران العام، وخدمات تثبيت كسور الحوض واستبدال مفاصل الورك بمستشفى نجران العام، إضافة إلى مشروع مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك خالد، وخدمة زراعة جهاز غسيل الكلى عن طريق الأشعة التداخلية بالمستشفى نفسه، وحدة التخطيط الكهربائي للدماغ، ووحدة السمعيات بمستشفى الولادة والأطفال.

وأكد وزير الصحة، أن المشاريع تأتي امتداداً لدعم الحكومة الرشيدة غير المحدود لتعزيز القطاع الصحي، والتوسع في المشاريع الصحية الحديثة في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي الهادف إلى تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكرّم سموّ أمير منطقة نجران معالي وزير الصحة، وعدداً من القيادات في الوزارة، وصحة وتجمع نجران الصحي.