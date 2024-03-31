أمير منطقة نجران يقلّد مساعد قائد حرس الحدود رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم ، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالله بن راشد بن غنام ، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

وبارك سمو أمير منطقة نجران للواء الغنام، بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر اللواء الغنام، عن شكره للقيادة الرشيدة على ما حظي به من ثقة كريمة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له لتقديم كل ما يمكن لخدمة الوطن والصالح العام.

حضر مراسم التقليد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني.