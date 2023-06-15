أمير نجران يبارك حصول مدرسة الحسن بن هيثم على المركز الثالث في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حصول مدرسة الحسن بن هيثم على المركز الثالث في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس.

ونوه خلال لقائه بمقر الإمارة اليوم مدير التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، يرافقه عدد من منسوبي التعليم ولاعبو الفريق، بالتطور الذي تشهده الرياضة المدرسية في المملكة، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن أضخم استثمار هو التعليم، من خلال ما يعود بالنفع على مستقبل الطلاب والطالبات الذين هم عماد ومستقبل الوطن.

كما ثمن سموه جهود وزارة التعليم وحرصها على تنوع مخرجات التعليم ومن ضمنها الرياضة لما لها من فوائد عظيمة على الجسم والعقل والنفس.