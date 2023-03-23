أمير نجران يدشن مسابقة سموه لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مسابقة سموه لحفظ القرآن الكريم وتجويده بنجران.

واطَّلَع سموه على عرض مرئي تعريفي عن تعليمات المسابقة وأهدافها وشروطها وفروعها، فيما قدمَ رئيس جمعية “رتل” لتحفيظ القرآن الكريم ظافر بن ضيف الله القرني، شرحاً عن مراحل وآلية تنفيذ المسابقة للرجال والنساء التي اشتملت على خمسة فروع وخصص لها جوائز بمبلغ ٣٠٠ الف ريال، بحضور عدد من منسوبي الجمعية.

ونوَّه سموه بالأثر الإيجابي للمسابقة التي تدعو إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، – سائلاً الله – التوفيق والأجر للقائمين عليها من معلمين ومعلمات ، ومثمناً الجهود المبذولة لإقامة هذه المسابقة.

كما شدَّدَ سمو أمير منطقةً نجران على أهمية تعليم القرآن وتعلمه، لأنه دستورنا القويم الذي بنيت عليه هذه الدولة المباركة، مؤكداً تشرفه واعتزازه بأن تكون هذه المسابقة حاملةً لاسمه.