أمير نجران يستعرض تقريراً لأعمال الشؤون الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بدعم وعناية القيادة الحكيمة -أيدها الله-، لقطاع الصحة في مناطق المملكة كافة، من منطلق حرصها على تأمين العيش الكريم للمواطن والمقيم، وتوفير ما يحتاجه من خدمات، لاسيما ما يتعلق بالرعاية الصحية والطبية الشاملة.

واستعرض سموه لدى استقباله في مكتبه اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، تقريراً لأعمال واستعدادات المنشآت الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك استعداد مركز الطوارئ والأزمات، ومبادراتها لمشاركة المرضى والمرافقين فرحتهم خلال عيد الفطر، والتوعية في مواقع احتفالات العيد والمتنزهات من أضرار الألعاب النارية.