أمير نجران يستقبل في مجلسه الأسبوعي عددًا من المسؤولين والمشايخ والأهالي في محافظة بدر الجنوب

المناطق_واس

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، للمشاريع التنموية بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران التي تشهد مشاريع تنموية في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” اليوم، بمحافظة بدر الجنوب، عددًا من المسؤولين والمشايخ ورجال الأعمال والأهالي بالمنطقة، بحضور محافظ بدر الجنوب المكلّف خالد بن هزّاع الدوسري.

وأشار سموه، إلى أن منطقة نجران ومحافظاتها ستشهد قريبًا طرح مشروعات بيئية ومائية وزراعية ستسهم بإذن الله تعالى في تحقيق رفاهية المواطن والمقيم، مؤكدًا أن محافظة بدر الجنوب من ضمن أولويات تلك المشاريع ومن أهمها مشروع جلب المياه للمحافظة، إلى جانب المشاريع التي تجذب رجل الأعمال وتحفز النشاط السياحي.

وثمّن سمو أمير نجران دور المسؤولين والأهالي في الحفاظ على المقومات البيئية والطبيعية والزراعية، التي تعد من أهم عناصر الجذب السياحي، حاثًّا الجميع على التعاون فيما يخدم محافظة بدر الجنوب.