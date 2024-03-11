أمير نجران يستقبل قيادات الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , في مكتبه اليوم ، وكلاء الإمارة ومديري الإدارات العامة ، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان .

وبادلهم سموه التهنئة، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وأكد سمو أمير نجران , على الجميع , القيام بأداء واجباتهم بكل جد وإخلاص ، ليكون قدوة ومثالاً مشرِّفًا لأي موظف في أي جهة أو قطاع ، وبذل الجهود في خدمة المواطن والمقيم في هذه المنطقة .

وسأل سموه -الله سبحانه وتعالى- أن يديم على الوطن وأبنائه والمقيمين فيه , نعمة الأمن والاستقرار وأن يعيد هذه المناسبة والوطن ينعم برخاء وطمأنينة في ظل القيادة الحكيمة.