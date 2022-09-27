أمير نجران يستقبل مدير مكتب صحيفة الوطن بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية الدور الذي يقع على وسائل الإعلام في مواكبة رؤية المملكة 2030، والنقلة الحضارية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير مكتب صحيفة الوطن بالمنطقة صالح آل صوان ومنسوبي المكتب.

وقال سمو أمير نجران: إن وجه السعودية المشرق لا يحتاج إلى تجميل بقدر ما يحتاج إلى نقل الصورة الحقيقية والواقع المشرف بفضل من الله ثم بقيادتنا الرشيدة”، مثمنًا الجهود التي يقوم بها مكتب صحيفة الوطن بنجران، ومواكبتها للتنمية التي تعيشها المنطقة في مختلف المجالات الخدمية، مؤكدًا أن الصحافة الصادقة تكون مرآة للمسؤول إذا كان النقد هادفًا وبناءً، متمنيًا مواصلة بذل العطاء والاستمرار في تقديم الصورة المشرفة للمنطقة.

وقدم مدير مكتب صحيفة الوطن بنجران نبذة عن خطة الصحيفة المعتمدة للتحول الرقمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور المعرفي، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بمناسبة الإصدار الخاص بحفل أهالي المنطقة لليوم الوطني الـ 92 للمملكة.