أمير نجران يطلّع على التقرير السنوي لإنجازات الإدارة العامة للمجاهدين

المناطق_نجران

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة الإدارة العامة للمجاهدين للعام المنصرم.

ونوّه سموه خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران يحيى حسن الخالدي، بدعم وحرص القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها في المملكة للقيام بدورها، كغيرها من القطاعات الأمنية الأخرى، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة وما يقدمونه من مهام وواجبات وفق المنظومة الأمنية.