أمير نجران يقلّد مدير إدارة المرور ومساعد مدير الشرطة للأمن الوقائي ومدير إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة رتبهم الجديدة

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قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد مناحي بن شجاع السبيعي، ومساعد مدير شرطة نجران للأمن الوقائي العميد عبدالكريم بن جابر الشهري، ومدير إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة محمد بن عبدالله القحطاني، رتبهم الجديدة، بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيتهم.

وهنأهم سموه بالثقة الكريمة، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهتهم أعرب، المترقون عن سعادتهم بالثقة الغالية ، عادين ذلك دافعاً لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.

حضر مراسم التقليد نائب مدير شرطة منطقة نجران اللواء عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.