أمير نجران يلتقي مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن عبدالله الأحمري.

وهنأ سمو أمير منطقة نجران، “الأحمري” بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمطقة نجران، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

وثمَّن سموه الجهود التي تبذلها الرئاسة من خلال ما يقدم من رسائل توعوية وأعمال دعوية ميدانية، منوهًا بما يحظى به القطاع من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق رسالتها السامية.

من جانبه، شكر الأحمري سمو أمير المنطقة على تهنئته، مثمناً لسموه دعمه الدائم وحرصه على متابعة أعمال الفرع.