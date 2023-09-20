أمير نجران يهنئ القيادة بتسجيل محمية “بني معارض” في قائمة التراث العالمي “اليونسكو”

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رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، عظيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة تسجيل محمية “عروق بني معارض” في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وأكد سمو أمير منطقة نجران، أن تسجيل محمية عروق بني معارض، وهو أول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، يعكس العناية الفائقة من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على صون وإبراز الثقافات والحضارات والثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة، إذْ تجسدت هذه العناية في تسجيل سبعة مواقع في قائمة التراث العالمي.

وأعرب سموه عن شكره لسمو وزير الثقافة، وللقائمين على المحمية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ونوّه سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام تصريحه، أن تسجيل موقعين بمنطقة نجران في قائمة التراث العالمي، وهما منطقة حمى الثقافية، ومحمية عروق بني معارض، يؤكد محافظة أهالي المنطقة بالتراث والمقومات الطبيعية، وهو ما يُعظّم المسؤولية على المؤسسات والمجتمع، في مواصلة المحافظة على الثروات، وصون ثقافاتنا وتراثنا من المتغيرات.