أمير نجران يهنئ مجلسي إدارة ناديي الأخدود ونجران الجديدين

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أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به الرياضة من دعم سخي ورعاية كريمة، لتحقيق التميّز الرياضي محليًّا وعالميًّا، وسط بيئة صحية واجتماعية متميزة، كما شكر سمو وزير الرياضة على جهوده في تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة , مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران ناصر بن عبدالعزيز الجنوبي يرافقه مجلسي إدارة ناديي الأخدود و نجران الجديدتين.

وهنأ سموه مجلسي إدارة الناديين بتعيينهما ، مؤكداً ثقته بنجاحهما في تحقيق تطلعات الجماهير الرياضية في المنطقة.