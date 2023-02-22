أمير نجران: يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز بعمق تاريخ الدولة السعودية

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رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة وباسمه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكد سموه أن يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز بعمق تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون لترسي دعائم الوحدة والأمن في المنطقة، مستمدة منهجها من القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منوهاً بما تشهده المملكة في هذا العصر الزاهر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من نمو متسارع، وتطور مطرد، وذات تأثير بمكانتها في القرار العالمي.

وبيّن سموه أن ما تعيشه المملكة من خير وفير ونعيم فائض، على أرض آمنة مستقرة، تحت قيادة سخرت ما لديها لخدمة أبنائها، يتطلب حمد الله تعالى وشكره ودعائه أن يحفظ للمملكة ولاة أمرها وشعبها وأمنها وأمانها.