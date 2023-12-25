أمين الجامعة العربية: اتفاق الأطراف اليمنية على الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على استئناف العملية السياسية خطوة إيجابية

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نوّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط باتفاق الأطراف اليمنية على الالتزام بعدد من التدابير، تشمل وقف إطلاق النار، والعمل على استئناف عملية سياسية جامعة، واصفاً هذا الاتفاق بالخطوة الإيجابية.

وأفاد في بيان له اليوم، بأن اتفاق الأطراف اليمنية يُعَدّ فرصة جديدة في طريق الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وخلق الظروف المساعدة لإطلاق حوار سياسي يمني – يمني، يؤدي لسلام دائم، مشدداً على أولوية مواجهة الأزمات الإنسانية، وضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد.

ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة لإنجاح الاتفاق، وتجاوز التحديات الخطيرة التي تهدد اليمن وكل المنطقة.

وأشاد الأمين العام للجامعة العربية، بالجهود المبذولة من جانب كلٍ من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والأمم المتحدة في دعم ومواكبة الأطراف اليمنية للوصول إلى هذه النتائج، مُعرباً عن أمله في أن تتأسس عليها تسوية شاملة للأزمة اليمنية.