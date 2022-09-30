أمين الرياض يتفاعل مع مبادرة الجالية الفلبينية لتنظيف المتنزهات

تفاعل أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مع المبادرة التطوعية من عدد من أفراد الجالية الفلبينية، المتمثلة في تنظيف المتنزهات من المخلَّفات، ووعد بدعمهم، ودعم كل مَنْ يُقدِّم عملاً تطوعيًّا لخدمة العاصمة.
وقال “ابن عياف” عبر تغريدة بحسابه الرسمي: “سعيد جدًّا بهذه الجهود التطوعية من الجالية الفلبينية تجاه مدينة الرياض.
وانطلاقًا من استراتيجية أمانة منطقة الرياض في تحفيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، يسعدنا دعمهم للاستمرار في هذا العمل المميز، وكذلك جميع مَنْ يقدِّم عملاً تطوعيًّا لخدمة الرياض”.
وكانت مجموعة من الجالية الفلبينية قد عملوا على تقديم مبادرة، تمثلت في تنظيف “شعيب الواشلة” جنوب ديراب، والأودية والمتنزهات المحيطة بمدينة الرياض.
وتحرص أمانة منطقة الرياض على وصول رسالتها بأهمية تعزيز القيم الحضارية لدى المواطنين والمقيمين، ومنع ممارسات التشوه البصري؛ لضمان جودة الحياة.