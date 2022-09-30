أمين الرياض يتفاعل مع مبادرة الجالية الفلبينية لتنظيف المتنزهات

تفاعل أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مع المبادرة التطوعية من عدد من أفراد الجالية الفلبينية، المتمثلة في تنظيف المتنزهات من المخلَّفات، ووعد بدعمهم، ودعم كل مَنْ يُقدِّم عملاً تطوعيًّا لخدمة العاصمة.