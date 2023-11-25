أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: العمود الفقري للعملية العسكرية الإسرائيلية كُسر بفشل مخطط التهجير وفصل غزة عن الضفة الغربية

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور “مصطفى البرغوثي”، أن العمود الفقري للعملية العسكرية الإسرائيلية كسر بفشل مخطط التهجير وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة بشأن إعادة الرهائن عن طريق استعمال القوة، لكنها في نهاية المطاف خضعت لمطالب المقاومة في غزة.

وأوضح أن إسرائيل لن تنعم بالسلام الدائم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمرجعيات القرارات الدولية والأمم المتحدة.