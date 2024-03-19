أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يقيم لقاءً رمضانياً دبلوماسياً في جدة

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أقام معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, اليوم, في جدة لقاءً رمضانياً تخلله مأدبة إفطار جمعت المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وقناصل ودبلوماسيين من دول غير أعضاء، إضافة إلى القائمين على الأجهزة والمؤسسات المتفرعة والمتخصصة والمنتمية التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، والأمناء العامين المساعدين بالأمانة العامة للمنظمة، ومنسوبيها، بجانب كوكبة من ضيوف الشرف الذين يمثلون قطاعات مختلفة في المملكة العربية السعودية، وعدد من الإعلاميين والكتاب.

وشكل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التقارب بين المنظمة وبيئتها الحاضنة في جدة، وخلق جسور التعارف والتعاون مع المؤسسات المختلفة داخل المدينة الساحلية العريقة.

وتحرص منظمة التعاون الإسلامي على إقامة هذا الحفل في كل رمضان لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولة المقر وأهل العلم والإعلاميين والمجتمع المدني في جدة.