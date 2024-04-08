أمين عسير: جهودنا مكثفة.. و «1621» بلاغ لطواري الحالة المطرية

عمر آل قايد

وقف أمين عسير عبدالله الجالي على الحالة المطرية التي شهدتها منطقة عسير وذلك لمتابعة جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة لسحب المياه من الطرق والتأكد من استمرار عمل قنوات التصريف والعبارات.

وتفصيلاً، تابع أمين عسير من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ في الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورات التابعة للأمانة لمواجهة الأمطار.

وقال “الجالي” وردنا حتى هذه اللحظة «1621» بلاغ طوارئ وهي انعكاس للحالة المطرية الشديدة التي تشهدها المنطقة حيث تجاوزت كمية الامطار في مدينة أبها «86» مل (تختلف من محافظة لأخرى) وهذا رقم عالٍ جداً ولكن بفضل الله باشرت فرقنا جميع الحالات الحرجة ونعمل على مباشرة ما تبقى حتى يتم معالجتها بالكامل بعون الله.

وشدد “الجالي” على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ، لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.