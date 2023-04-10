أمين عسير: سيتم دعم وتمكين الجمعيات التابعة فنيًا لأمانة عسير

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أكد أمين منطقة عسير المهندس عبد الله جالي على بث العديد من البرامج التوعية والورش لزيادة الوعي بأهمية عمل الجمعيات والمؤسسات الغير ربحيه، كما يجب بحث طرق جديدة لتحفيز المجتمع على المشاركة المجتمعية في دعم مثل هذه الجمعيات المتخصصة لا سيما وأن هناك إدارة الجمعيات والمؤسسات الغير ربحية بالأمانة وتعمل على تمكين القطاع الغير ربحي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمين عسير مع المشرف العام على تنمية القطاع الثالث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد حكم عسيري وذلك لبحث سبل تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات الغير ربحية التابعة للأمانة فنيًا حيث اطلع على العرض المقدم والذي يتضمن مهام الجمعيات وما تقوم به من أعمال.