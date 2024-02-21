أمين عسير: يوم التأسيس ذكرى مجيدة تؤكّد جذور دولتنا العريقة

المناطق_عسير

رفع معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس” للدولة السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام.

وأكدّ معاليه أن الحاضر المزدهر الذي تعيشه المملكة اليوم، يشكّل امتدادًا لجذورها الراسخة منذ أكثر من ثلاثة قرون، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 م، حتى هذا العهد الميمون، حيث تأسست السعودية على الوحدة والعدل والأمن والبناء الحضاري منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وظلت شامخة أمام جميع الظروف والتحدّيات الإقليمية والدولية، لتجسّد قصة فريدة من التلاحم بين القيادة والشعب.

وقال معالي أمين عسير: إنّ يوم التأسيس الذي تشهدهُ بلادنا، يؤكّد حرص القيادة -أيدها الله- على تاريخ الدولة السعودية وما سطّره أجدادنا من بطولاتٍ وملاحم خالدة، أرسَت دعائم وطن عظيم وشامخ، ملتزم بمنهج قويم وأسس راسخة أسهمت في تنمية شاملة ومتواصلة لتحقق الرخاء والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرضها الطاهرة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

كما قدّم الجالي شكره لسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على دعمهم وتمكينهم المستمرين لتفعيل المناسبات الوطنية التي تبرز حضارة المملكة وتعزّز معاني الفخر والاعتزاز لدى المواطنين والمواطنات.