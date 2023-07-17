أمين منطقة القصيم يوقع عقدين لصيانة الطرق والشوارع بمحافظة البدائع

المناطق_واس

وقع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي عقد مشروع صيانة الطرق والشوارع بمحافظة البدائع بمبلغ ( 11.960.000 ) ريال، وعقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الطرق في المحافظة بمبلغ (3.312.460) ريالاً.

وأكدت الأمانة أن صيانة الشوارع تسهم في رفع جودة الحياة من خلال تحسين المشهد البصري، كما تحرص على تنفيذ أعمال الصيانة دورياً، ومتابعة التزام المقاولين بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة.

ويأتي ذلك ضمن أعمال أمانة القصيم لمعالجة التشوهات البصرية من خلال صيانة كافة الطرق والشوارع باستبدال أعمدة الإنارة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة.