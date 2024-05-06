أمين منطقة جازان يقف على أعمال إزالة عددٍ من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة بمدينة جيزان

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وقف أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أمس ، على أعمال إزالة عددٍ من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، وذلك ضمن برنامج “التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري” بمدينة جيزان، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد المهندس الغزواني ، حرص الأمانة على معالجة جميع أشكال التشوه البصري، وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطراً على الأرواح في حال انهيارها، إلى جانب المخاطر الأخرى لها وتأثيرها على البيئة.

وبين أن الأمانة ستواصل عملية الإزالة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المنطقة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة.