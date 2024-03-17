أنا مريض وأفطرت 7 أيام في ‎رمضان العام الماضي فكيف هي طريقة القضاء؟ الشيخ “عبدالله المنيع” يجيب

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالله المنيع”، على سؤال يقول: أنا مريض وأفطرت 7 أيام في ‎رمضان العام الماضي، فكيف هي طريقة القضاء؟”

وقال الشيخ المنيع خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، إن السائل إذا كان يقدر على القضاء بعد رمضان الماضي ولم يقض، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه القضاء بعد انتهاء رمضان الحالي ويطعم عن كل يوم مسكين.