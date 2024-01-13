“أنشيلوتي”: السعودية بلد لديه شغف بكرة القدم

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أن السعودية بلد لديه شغف كبير بكرة القدم، وهناك العديد من مشجعي ريال مدريد هنا.

ويستعد فريق ريال لمواجهة برشلونة، مساء غد الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بملعب الأول بارك بالرياض.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة، إن تشافي يقوم بعمل ممتاز، رغم أنه ليس لديه الخبرة التي يملكها لأنه بعمر صغير ومسيرته جيدة.

وأضاف، أن هذه المنافسة ستنتهي غدًا، والباقي قصة أخرى إنه لقب مهم لصورة النادي، والكلاسيكو يعني كل شيء والتفاصيل الصغيرة ستحدد الفائز بالنهائي.

وأوضح، أن ريال مدريد لا يلعب من أجل الانتقام، لافتاً أن الفريق يخرج بكامل قوته بسبب متطلبات هذا القميص كما أنهم يحترمون منافسيهم.

وأشار إلى أن الاستعداد لمثل هذا النوع من المباريات هو عامل مهم، وهناك عوامل كثيرة جسدية وعاطفية وأيضاً مخاوف بشأن عدم تقديم مباراة بمستوى جيد.