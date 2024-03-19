أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 143 طائرة مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 143 طائرة مسيرة أوكرانية، و38 صاروخا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال البيان “دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 143 طائرة مسيرة أوكرانية، كما أسقطت 38 صاروخا من راجمات (هيمارس) و(أولخا) و(جراد) و(فامبير)”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس سيطروا على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك، وألحقوا الهزيمة بالقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 215 جنديا.

وقالت الوزارة “في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة قوات “الجنوب” التابعة للقوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات الهجوم الجوي التاسع والسبعين، واللواء المتحرك 46، ولواء الدفاع الأرضي 118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا ورازدولوفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن “القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 215 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتي مشاة قتاليتين وأربع مركبات”.