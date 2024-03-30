أنقذ طفلا من موت محقق.. المواطن “عبدالله مدلول العنزي” يتصدر أحاديث السعوديين على مواقع التواصل

في موقف بطولي لمواطن من محافظة الخرج يدعى “عبدالله مدلول العنزي”، شغل أحاديث السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

أما السبب فيعود لمشهد يقطع الأنفاس ظهر فيه الرجل المتحدر وهو يقود سيارته، ثم يوقفها لكي يقطع طفل الطريق.

رأيت ابني فيه

فما كان من عبدالله إلا أن حرف سيارته لتصطدم بالسيارة المسرعة لكي ينقذ الصغير.

وقد لاقى تصرفه هذا الثناء على مواقع التواصل. ودعا البعض إلى نشر اسمه لاسيما أنه مطالب الآن بإصلاح السيارة الأخرى وسيارته بطبيعة الحال.

كما تناقل العديد من المغردين على منصة إكس الفيديو الذي وثق هذا العمل البطولي، كما وصفوه.

في المقابل أكد عبدالله أن ما قام به ليس عملا بطولياً بل واجباً أخلاقياً، معتبراً أن أي أحد في موقفه كان يجب عليه القيام بما فعله أيضا.

#فيديو متداول لمواطن في محافظة #الخرج قام بمنع قائد مركبة من دهس طفل من خلال تصرف بطولي وفريد#المناطق #الرياض pic.twitter.com/EAGOc7sFzL — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) March 30, 2024

كما أوضح أنه انتبه إلى الولد ففضل أن “يأتي الحادث في الحديد ولا في الصغير”، حسب وصفه.

إلى ذلك، أشار إلى أنه حين رأى الطفل في الشارع تراءى له ابنه الصغير، فما كان منه إلا أن أسرع نحوه ووضعه على الجانب الآخر من الطريق.

ونشر “مزاج كوفي”، تغريدة على منصة إكس، قال فيها إنه سيتكفل بإصلاح السيارات مشيدا بهذا الموقف البطولي الذي قام به هذا المواطن، مستشهدا بقوله تعالى “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.