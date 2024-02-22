أهالي منطقة الباحة يرتدون الأزياء التراثية احتفالًا بيوم التأسيس

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عاش أهالي منطقة الباحة حفل يوم التأسيس، الذي يوافق اليوم 22 فبراير من كل عام، وذلك بمقر الفعاليات بمدينة الباحة, حيث توافد آلاف من الأهالي للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة التي يرجع تاريخها منذ الدولة السعودية الأولى.

وتجول جميع الزوار في مقر الفعاليات وشاهدوا أركانها من الملبوسات التراثية والفرق الشعبية وغيرها من الفعاليات تحاكي الماضي, حيث حرص الأهالي على ارتداء الأزياء التراثية التي تعكس تراث المنطقة وتعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة.

ووثقت عدسة “واس” لقطات لأبناء وبنات المنطقة مرتدين الأزياء التراثية التي تتناسب مع مظاهر الفرح بهذه المناسبة، مستذكرين الملاحم البطولية التي سطرها الآباء والأجداد.