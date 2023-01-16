أهالي وزوار العاصمة المقدسة يقضون أجمل الأوقات خلال إجازة نهاية الأسبوع المطولة

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شهدت العاصمة المقدسة، بالتزامن مع الأجواء الممطرة والمناظر الخلابة خلال الأيام الماضية؛ توافد المصطافين والزوار والأهالي من المواطنين والمقيمين، وذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع المطولة في كافة المراحل التعليمية.

وبدأت أمانة العاصمة المقدسة مؤخراً العمل على تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والتي يتجاوز عددها 290 حديقة ومتنزه منتشرة في الأحياء والمخططات السكنية ، وذلك بهدف تمكين السكان والزوار من قضاء أجمل وأحلى الأوقات من خلال تهيئة المنشآت والمرافق الترفيهية والسياحية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الأيام مثل حديقة الأراك ومتنزه الجعرانة ، حيث تحرص الأمانة على اكتمال التجهيزات بهذه الحدائق والمتنزهات من ألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات، إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمخيمات البرية وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل.

وأكدت الأمانة حرصها على الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار خاصة خلال هذه الفترة التي تتميز فيها مكة المكرمة بأجواء جاذبة، وكذلك في مختلف المواسم وكافة الأوقات خلال العام، والتأكد من توافر أقصى درجات السلامة في الألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه، مع التأكيد على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين .

وتسعى الأمانة إلى زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المدينة، وذلك لتوفير المتنفس الجميل وتحسين جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع، كما تتولى في ذات السياق الإدارة العامة للنظافة مسؤولية نظافة تلك المواقع والأماكن ونقل مخلفاتها أولاً بأول، حيث تم تخصيص عدد من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات للقيام بعملية نظافة الحدائق والمتنزهات العامة وتهيئتها للمرتادين.