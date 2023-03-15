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“أوبن آي” للذكاء الاصطناعي تطرح الجيل الثاني من واجهة ChatGPT

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس 2023 - 2:44 صباحًا

المناطق-متابعات

أعلنت شركة “أوبن آي” لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، إطلاق الجيل الجديد من واجهة تطبيق ChatGPT والتي تحمل اسم (GPT-4) وهي نسخة مطورة من واجهة نموذج GPT-3.5 السابق.

وتتميز الواجهة الجديدة، وفقاً لصحيفة “dailymail” البريطانية، بدعمها للعديد من الميزات بخلاف النسخة الأولى التي تدعم النصوص فقط، فهي تدعم إدخال الصور وفهم محتوياتها.

كما تتضمّن واجهة GPT-4 القدرة على تلخيص الدراسات التي تحتوي على رسوم بيانية وصور، إلى جانب قراءة وتحليل الرسوم والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها وتضمين شرحها في النصوص.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس 2023 - 2:44 صباحًا
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